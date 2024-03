Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni prese in merito alla 27ª giornata di Serie A. Per la Roma, un turno di squalifica a Rasmus Kristensen. Settima sanzione per Cristante, prima per Angeliño e Svilar. Salta Fiorentina-Roma, turno della prossima giornata di Serie A, anche Beltran, per lui è la quinta ammonizione.