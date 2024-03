Hughes lascia ufficialmente il Bournemouth: il dirigente è accostato anche alla Roma

Richard Hughes lascerà il Bournemouth a fine stagione, ora è ufficiale. Il club inglese ha ufficializzato il futuro addio con un comunicato. Il dirigente nei giorni scorsi è stato accostato alla Roma in merito alla possibilità di diventare il nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Il suo nome, come riporta Fabrizio Romano, è tra i più graditi anche in casa Liverpool.

“Possiamo confermare che Richard Hughes lascerà il suo ruolo di direttore tecnico della prima squadra al termine della stagione 2023/24, dopo una collaborazione di incredibile successo con il club.

Hughes ha dichiarato: “Lavorare per l’AFC Bournemouth è sempre stato per me fonte di grande gioia e orgoglio. Inizialmente rappresentando il club come giocatore e poi successivamente in un ruolo di leadership calcistica, considero ogni momento trascorso qui come una benedizione. Il club ha bisogno di un po’ di tempo per pianificare l’estate e il futuro, quindi questo è il momento giusto per annunciare che lascerò il club a fine stagione”.

