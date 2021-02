Roma-Braga, il programma della vigilia: mercoledì alle 13.30 la conferenza di Fonseca

La Roma, dopo la vittoria per 2-0 contro il Braga, si troverà impegnata nel match di ritorno di Europa League giovedì presso lo stadio Olimpico. Come di consueto è stato reso noto il programma della vigilia.

La squadra giallorossa sosterrà l’allenamento di rifinitura a Trigoria mercoledì alle 11. A seguire alle 13.30 ci sarà la conferenza stampa di Paulo Fonseca che sarà accompagnato da un calciatore . In tarda serata, alle 20 Carlos Carvalhal sosterrà la conferenza stampa. La rifinitura degli ospiti è in programma per lo stesso giorno alle ore 21.