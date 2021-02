Roma-Braga 3-1. Dzeko, Perez e Mayoral firmano la qualificazione agli ottavi, innocua l’autorete di Cristante

Pagine Romaniste – La Roma è agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi vincono 3-1 contro il Braga e staccano il pass per il prossimo turno. Al 23′ la formazione di Fonseca passa in vantaggio. Il tiro a giro di El Shaarawy si stampa sul secondo palo, il pallone arriva su piedi di Dzeko che mette alla destra di Sà e porta la Roma in vantaggio. Il Braga cerca così il pareggio. Prima con Piazzon, il quale però cicca dal dischetto il cross di Sequeira. Il terzino portoghese ci riprova con un altro cross, neutralizzato in due tempi da Pau Lopez. Pochi minuti El Shaarawy ancora protagonista, questa volta in negativo. Il maldestro retropassaggio indirizzato a Cristante è intercettato da Sporar, Lopez è ben posizionato e mette in angolo. Sul finire di primo tempo Pedro – intelligentemente servito da El Shaarawy – calcia a botta sicura trovando però la respinta della traversa.

Nella ripresa la Roma corre qualche pericolo di troppo. Al 73’, però, si presenta l’occasione per allungare le distanze. Novais atterra Perez in area di rigore, Ekberg decreta il penalty. Dagli undici metri va Pellegrini: il numero 7 giallorosso mette però a lato. Il raddoppio è rimandato di due minuti. Dalla destra lo stesso Pellegrini si fa perdonare l’errore aprendo magnificamente per Perez che al volo sul secondo palo mette dentro. Negli ultimi minuti, infine, Cristante è sfortunato e devìa alle spalle di Lopez. A non far pesare l’autorete arriva la rete di Mayoral.

TABELLINO

A.S. ROMA (4-3-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Mancini, Cristante (C), Bruno Peres; Villar (45′ Pellegrini) Diawara, Veretout (58′ Spinazzola); Pedro (77′ Mkhitaryan), El Shaarawy (58′ Perez); Dzeko (65′ Mayoral).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Tripi, Darboe, Ciervo.

Allenatore: Fonseca

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Pastore.

Squalificati: -.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Ze Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira (70′ Borja); Piazon (59’Fransergio), Novais, Gaitan (59′ R.Horta); Galeno (77′ Infande), Sporar, A.Horta.

A disposizione: Matheus, Santo, Rolando, Rodrigues, Infande; Oliveira, Ruiz.

Allenatore: Carvalhal.

Indisponibili: Carmo, Moura, Castro, Medeiros, Raul Silva.

Squalificati: Esgaio.

Arbitro: Ekberg.

Assistenti: Culum-Hallberg.

IV Uomo: Beathon.

Var: Attwell.

Ass. Var: Tierney.

Marcatori: Dzeko (23′), Perez (75′), Cristante (A, 88′)

Ammoniti: –

Espulsi: –

