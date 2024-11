I Friedkin arriveranno domani nella Capitale intorno alle 13:30, dove è previsto l’atterraggio all’aeroporto di Ciampino. Il tecnico croato, Ivan Juric, poco prima parlerà in conferenza stampa, in diretta alle 12:00 da Trigoria, in vista del match di domenica alle 15:00 con il Bologna. Il match dell’Olimpico sarà delicatissimo per il proseguo del tecnico sulla panchina giallorossa.