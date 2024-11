La Roma, si è ritrovata a Trigoria alle 12:00, per preparare il match con il Bologna, valido per il campionato di Serie A. Torna con il gruppo N’Dicka, dopo l’assenza in Europa League. Lavoro di scarico per chi ha giocato in Coppa, mentre sul campo, insieme al difensore ivoriano, anche Dybala. La seduta, tenuta dal tecnico croato, Ivan Juric, si è svolta sotto lo sguardo di Ghisolfi.

Foto: [Francesco Pecoraro] via: [Getty Images]