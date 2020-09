Roma, bis di Zaniolo. Fuori altri 6 mesi

Il Messaggero (U.Trani) – Il sorriso non c’è anche se poi finisce in primo piano nel post di Pellegrini che lo immortala raggiante dopo un’esultanza: “Tornerai così“. E’ bastata la fitta contro l’Olanda per capire: ecco il bis, pure se propri non te lo aspetti. L’unica variante rispetto a gennaio sta nel rinvio dell’operazione. Non stamattina nella clinica del professor Mariani, ma tra qualche giorno. Si potrebbe andare all’estero come successo per Calafiori su input di Raiola. Anche Ibra è stato rimesso in piedi lì. Le telefonate non lo distraggono, nemmeno sentire papà Igor e mamma Francesca scesa dalla Liguria. Il padre racconta: “Sta meglio, ma è una brutta botta“. Fienga è stato a trovarlo nella sua casa del Torrino e gli ha girato gli auguri da parte di Friedkin che a ottobre potrebbe regalargli il rinnovo del contratto.