Roma-Betis 1-2, le pagelle dei quotidiani: Dybala unica luce, Zaniolo rosso di rabbia. Abraham nel tunnel, Spinazzola si incarta

Pagine Romaniste – Un tempo, poi il crollo. La Roma accelera, passa in vantaggio con Dybala su rigore, Rodriguez prima ed Henrique poi condannano i giallorossi a chiudere quasi definitivamente il rubinetto delle speranze di raggiungere il primo posto. Il Betis vince 1-2 in rimonta quello che era a tutti gli effetti lo scontro diretto, che comunque si ripeterà già settimana prossima.

La Roma incassa, e non può fare altrimenti. Potrebbe fare di più se chi è preposto al gol non sbagliasse. Zaniolo, a pochi metri dalla porta colpisce in pieno la traversa; Abraham, invece, non ha grandi occasioni. E neppure Cristante, da dentro l’area piccola, trova il bersaglio. Errori individuali che pesano. Lo sa Spinazzola, che si perde Henrique sul raddoppio. Che poi suscita l’ira di Zaniolo, espulso nel finale per aver dato un calcio all’avversario che lo marcava. Modo peggiore di chiudere un’altra prestazione solitaria e frustata era difficile trovarlo.

Il centrocampo con Cristante e Matic resta compassato, la difesa in fin dei conti è anche sufficiente.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6; Celik sv, Cristante 5,5, Matic 6, Zalewsk 6i; Dybala 6,5, Zaniolo 5; Abraham 5,5. Subentrati: Spinazzola 5,5, Belott 6i, El Shaarawy sv, Camara sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Celik sv, Cristante 5,5, Matic 5,5, Zalewski 6; Dybala 7, Zaniolo 4; Abraham 5. Subentrati: Spinazzola 4, Belotti 5,5, El Shaarawy sv, Camara sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6; Celik sv, Cristante 5, Matic 6,5, Zalewski 6,5; Dybala 7, Zaniolo 4; Abraham 5. Subentrati: Spinazzola 4,5, Belotti sv, El Shaarawy sv, Camara sv. Allenatore: Mourinho 6.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 5,5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Celik sv, Cristante 5, Matic 6, Zalewski 6; Dybala 6,5, Zaniolo 5; Abraham 4,5. Subentrati: Spinazzola 5, Belotti 5,5, El Shaarawy sv, Camara sv. Allenatore: Mourinho 5,5.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 5,5; Celik sv, Cristante 5, Matic 6, Zalewski 6,5; Dybala 6,5, Zaniolo 5; Abraham 4,5. Subentrati: Spinazzola 5, Belotti 6, El Shaarawy sv, Camara sv. Allenatore: Mourinho 5,5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 5,5; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6,5; Celik sv, Cristante 5,5, Matic 5,5, Zalewski 5,5; Dybala 6,5, Zaniolo 4,5; Abraham 5. Subentrati: Spinazzola 5, Belotti 6, El Shaarawy sv, Camara sv. Allenatore: Mourinho 6.