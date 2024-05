Pagine Romaniste (L. Meriggioli, F. Castellucci) – Il tempo scorre, l’ansia sale, e il cuore batte un po più forte: è ancora tempo di Europa. Quella di giovedì contro il Bayer Leverkusen sarà la quinta semifinale europea per la Roma in sei anni. Dopo la gloria di Tirana e l’amarezza di Budapest ogni tifoso giallorosso ora sogna Dublino. Resta un solo ostacolo a dividere gli uomini di De Rossi dalla finale in Irlanda del 22 maggio: il temibile Bayer Leverkusen, fresco di vittoria del massimo campionato tedesco ed imbattuto da 46 partite. “Imbattuti ma non imbattibili” ha detto De Rossi alcuni giorni fa, l’Olimpico si preannuncia rovente.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-BAYER LEVERKUSEN

Per la gara contro i tedeschi mister De Rossi dovrà fare a meno di Celik, espulso nel corso dei quarti di ritorno contro il Milan. A proteggere la porta ci sarà uno dei volti immagine della nuova Roma targata DDR: Svilar, reduce da una monumentale prestazione in quel di Napoli. Il pacchetto difensivo sarà composto da Karsdorp–Mancini–Ndicka e Spinazzola. A centrocampo i giallorossi ritrovano Paredes, che sarà affiancato da Cristante e capitan Pellegrini. In attacco dopo l’infortunio rimediato con il Milan torna Lukaku, alle sue spalle sono pronti Dybala ed El Shaarawy.

Nei tedeschi, Xabi Alonso dovrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori, Wirtz, Boniface e Tella guidano l’attacco. Sulle fasce la spinta continua di Grimaldo e Frimpong. In cabina di regia Xhaka, affiancato da Palacios. Difesa con Tah, Hincapie e Kossounou, mentre tra i pali Kovar. Probabile panchina iniziale per Schick, l’ex giallorosso.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN, DOVE VEDERLA

Sarà possibile guardare la sfida in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252). Diretta streaming invece su DAZN, NOW e Sky Go.

ARBITRA LETEXIER, AL VAR BRISARD

Francois Letexier è il fischietto incaricato di arbitrare Roma–Bayer Leverkusen. Il francese sarà accompagnato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti, Jerome Brisard al VAR e Willy Delajod come AVAR, mentre il quarto uomo sarà lo sloveno Rade Obrenovic.

LE PROBABILI

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

A disposizione: Patricio, Boer, Angelino, Renato Sanches, Bove, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Abraham, Azmoun.

Squalificati: Celik.

Indisponibili: Huijsen, Kristensen (lista Uefa).

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Kossounou, Tah, Hincapié; Stanisic, Xhaka, Palacios; Grimaldo; Tella, Schick, Wirtz.

All.: Xabi Alonso.

A disposizione: Hradecki, Lomb, Hincapie, Tah, Arthur, Hofmann, Andrich, Puerta, Tella, Schick. Squalificati: //

Indisponibili: Iglesias, Hlozek, Mbamba.

Arbitro: Letexier.

Assistenti: Mugnier, Rahmouni.

Quarto uomo: Obrenovic.

Var: Brisard.

AVAR: Delajod.