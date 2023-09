Tuttosport (D. Marchetti) – Se è vero che nulla accade per caso, non può certo essere una coincidenza che le prime vittorie della stagione giallorossa siano arrivate dopo il pieno recupero di Paulo Dybala. Da José Mourinho è stato definito la “luce della squadra” o “il nostro Mbappe“. Ma per i tifosi romanisti la sua presenza in campo sta diventando sempre più simile alla provvidenza divina. Più indispensabile anche di Romelu Lukaku, perché quando tutta la Roma non girava a Tiraspol. A chiudere la pratica ci ha pensato l’argentino, regalando una vittoria in trasferta che alla Roma mancava dall’8 aprile scorso contro il Torino, quando decisivo, neanche a dirlo, fu sempre Dybala nell’1-0 giallorosso. Da li in poi altre sei partite fuori casa, ma senza più vincere. Contro i granata sarà titolare al fianco di Lukaku, per una coppia che sta trovando sempre più feeling con il passare dei minuti insieme.