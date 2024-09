Pagine Romaniste – La Roma è pronta a tornare in Europa, tra speranze, sogni e ambizione. Questa sera alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Olimpico il debutto europeo dei giallorossi, che per l’occasione affronteranno l’Athletic Bilbao della star Nico Williams per la prima giornata di Europa League. Debutto europeo assoluto anche per il tecnico della Roma Ivan Juric, mentre farà ritorno nella Capitale il Ernesto Valverde, che l’ultima volta sedeva sulla panchina blaugrana nella storica notte di Roma-Barcellona. Juric non potrà contare sul capitano Pellegrini a causa di un affaticamento muscolare, e neanche su Le Fée, ancora alle prese con l’infortunio rimediato prima della sosta. Spazio dal 1′ ad Hermoso in difesa e Baldanzi sulla trequarti. Confermato Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Dybala; Dovbyk.

Foto: Done_art10