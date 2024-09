L’attaccante ucraino della Roma, Dovbyk, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida con il Bilbao.

DOVBYK A SKY SPORT

Delusione per quanto successo nel finale?

Sì c’è delusione per quello che è successo nel finale.

Cosa ti ha portato a questa crescita?

All’inizio ho avuto un po’ di ambientamento. Ci sono delle difficoltà quando arrivi in una nuova squadra e campionato. Ci vuole tempo per trovare spazio in campo. Mi sto abituando al nuovo allenatore e le cose stanno andando sempre meglio.