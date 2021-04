Roma-Atalanta, problema muscolare per Calafiori

La Roma perde un’altro pezzo in vista delle prossime sfide. Riccardo Calafiori, alla sua prima da titolare in campionato, si è dovuto arrendere praticamente alla fine del primo tempo. Il terzino sinistro ha accusato un problema muscolare alla gambra destra, lo stesso accusato nella sfida contro l’Ajax.

Al suo posto è entrato in campo Bruno Peres. Altro problema per i giallorossi sulla fascia sinistra dopo il probabile forfait di Spinazzola soprattutto in vista della semifinale contro il Manchester United in programma il 6 aprile alle ore 21.