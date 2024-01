Solbakken è vicino al trasferimento in prestito in Giappone. L’esterno norvegese farà momentaneamente rientro a Roma dall’Olympiacos e poi si trasferirà all’Urawa Red Diamonds, vincitrice dell’ultima edizione della Champions League asiatica. Secondo quanto riferito da Il Tempo, il suo trasferimento in Giappone è già definito, manca quindi solamente l’ufficialità.