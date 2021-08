Roma, aspettando Abraham: i perché dello stallo che blocca anche Dzeko e Lukaku

repubblica.it (M. Pinci) – Le titubanze di un centravanti inglese bloccano il mercato di Roma e Inter. Lukaku non può firmare col Chelsea, Dzeko deve aspettare per trasferirsi all’Inter: tutto fermo in attesa che il 23enne Tammy Abraham dica sì a Mourinho. Ma non è scontato che succeda, e in ogni caso costerebbe caro.

Lo stallo che paralizza due operazioni già definite è figlio di una convinzione: tutti, a Trigoria, erano assolutamente certi che Dzeko sarebbe rimasto a Roma. Nonostante un solo anno di contratto, nonostante avesse chiesto di andar via sia a settembre che a gennaio. Per questo, non hanno mai cercato alternative reali. Fino a sabato, quando l’offerta dell’Inter al centravanti bosniaco ha cambiato i piani: suoi, visto che aveva detto a Mourinho che sarebbe rimasto.

E soprattutto del club. Ora la Roma è all’angolo: il general manager Pinto vuole rispettare la promessa fatta a Dzeko di liberarlo gratis o quasi. Ha dovuto convincere Mourinho – operazione non banale – che questa fosse la cosa giusta da fare, a un anno dalla scadenza. Ma ora deve accontentare il tecnico, che già ha visto sfumare Xhaka.

Ma non è facile: il Chelsea ha detto sì ai 37/40 milioni (prestito biennale e riscatto) che la Roma ha offerto per Abraham. Ma il giocatore non apre al trasferimento in Italia. È tifoso dell’Arsenal e all’Arsenal vuol andare a giocare, avendo in mano un’offerta rilevante. Il Chelsea però gli ha comunicato che non lo venderà a una inglese, soprattutto non all’Arsenal. Una mossa che lo spinge verso Roma, anche per sbloccare l’affare Dzeko che libererebbe Lukaku, da ieri a Londra.

Per convincere Abraham (sempre che basti) serve però uno stipendio da 6 milioni netti. Quando Dzeko ieri è entrato a Trigoria per allenarsi (a parte, senza forzare per non correre rischi), è diventato evidente che per far partire il domino manca ancora una tessera. Se come sembra Abraham dovesse partire titolare nella Supercoppa europea contro il Villarreal, sarebbe chiaro a tutti che per far partire il domino servirà ancora pazienza.