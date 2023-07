Oggi è stata presentata e messa in vendita la nuova maglia della Roma targata Adidas per la stagione 2023/2024. Già dalle prime ore la maglietta ha riscosso grande successo tra tifosi e collezionisti, il ritorno Adidas è un tuffo nel passato che sembra non passare inosservato. Negli ultimi minuti sono già uscite le foto della seconda maglia away che dovrebbe essere in vendita a fine mese. Il Kit Away sarà di colore bianco e porterà le immancabili strisce sulle spalle in color nero. Le immagini sono trapelate tramite il collezionista Cabby’s Collection.