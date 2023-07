Continua l’Europeo Under 19. Dopo la vittoria per 4-0 all’esordio contro i padroni di casa, oggi l’Italia esce sconfitta dalla gara contro il Portogallo. La partita è terminata 5-1 per i lusitani, i ragazzi di Bollini avevano sbloccato il match con Lipani (successivamente espulso) ma poi sono stati travolti nella ripresa. Niccolò Pisilli, partito titolare, è stato sostituito al 61′, mentre l’altro romanista Faticanti è rimasto in panchina per tutto il match.