Roma, arriva Rui Patricio: atteso entro metà settimana per le visite mediche

La Roma è finalmente pronta ad accogliere Rui Patricio. Il portiere entro metà settimana sbarcherà nella Capitale per svolgere le visite mediche. Poi seguirà la caccia al terzino sinistro e la chiusura della trattativa per Xhaka. Per il ruolo di vice Spinazzola l’unico sondaggio fatto dal club è per Federico Dimarco.

La richiesta dell’Inter, 10 milioni di euro, ha frenato possibili affondi. Gli altri nomi accostati alla Roma sono quelli di Emerson, Marcos Alondo, Grimaldo, Reinildo, Alioski e Bensebaini. Lo riporta TuttoSport.