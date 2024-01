L’esperienza in Coppa D’Africa per l’Algeria è terminata prima del previsto. La squadra non ha superato il girone che comprendeva Angola, Burkina Faso e Mauritania. Nell’esperienza in Costa d’Avorio Aouar ha collezionato 56 minuti in campo di cui solo 45’ da titolare. Il centrocampista giallorosso ha fatto ritorno nella capitale e domani riprenderà ad allenarsi con il resto della squadra.