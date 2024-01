Dopo la trasferta in Arabia Saudita per sfidare in amichevole l’Al Shabab, la Roma è tornata a Trigoria. Prossimo impegno di campionato contro la Salernitana. Nella seduta odierna il tecnico giallorosso ha ritrovato in gruppo Mancini e Dybala. A rendere nota la notizia lo stesso club tramite il video pubblicato sul profilo X.

Ritorno al lavoro in vista di Salernitana-Roma 💪🐺#ASRoma pic.twitter.com/71ejlDCtt4 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 25, 2024