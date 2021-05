Roma all’olandese. Parte la caccia all’attaccante, a Mourinho piace Weghorst

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Un olandese nel mirino della Roma. Dalla Germania segnalano che Wout Weghorst, attaccante del Wolfsburg, è il prossimo obiettivo dei giallorossi. In Bundesliga ha segnato 60 gol in 112 partite. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha una valutazione di 30 milioni, ma si può trattare. A Trigoria, forse, i calciatori olandesi hanno un fascino particolare, tant’è vero che negli ultimi giorni anche lo svincolato (dal Lione) Memphis Depay è stato associato ai giallorossi, anche se ormai sembra sempre più vicino al Barcellona. Tutto lascia pensare che l’avventura di Edin Dzeko sia alle battute finali. La prossima settimana il suo agente, Alessandro Lucci, incontrerà Tiago Pinto e l’accordo per una separazione consensuale potrebbe trovarsi se la società rescinderà il contratto, risparmiando così i 15 milioni lordi che pagherebbe fino al 2022.