La Roma domani sera scenderà di nuovo in campo per disputare gli ultimi 19’ del match contro l’Udinese. Alla vigilia del match i giallorossi sono scesi in campo a Trigoria per la rifinitura: ancora lavoro differenziato per Romelu Lukaku ed Evan Ndicka. Resto della rosa al completo per De Rossi che non potrà utilizzare Aouar e Huijsen visto che sono stati sostituiti durante la gara poi sospesa.