Abodi: “Ho fatto i complimenti alla Roma per il cammino europeo”

Andrea Abodi, ministro dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al a margine dell’evento organizzato da Il Foglio a San Siro, a partire dallo scudetto vinto dall’Inter. Queste le sue parole:

“Meritato dal punto di vista sportivo, così come è meritata la seconda stella. Nel calcio però è sempre a nuove sfide e una volta celebrata la vittoria si pensa già al prossimo campionato e sono importanti anche le competizioni europee.

Abbiamo tre squadre in semifinale, ho fatto i complimenti a Roma, Fiorentina e Atalanta, come lo scorso anno mi complimentai con le cinque semifinaliste, tre delle quali arrivarono in finale. Il calcio italiano ha lacune da risolvere e daremo contributi dove non si riuscirà a risolvere alcuni problemi”.