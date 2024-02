La Roma è tornata ad allenarsi in vista del match contro il Cagliari. Il match è in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. Come di consueto si è svolta la seduta di allenamento presso il centro sportivo Fulvio Bernardini. In campo con i compagni Chris Smalling e Renato Sanches che proseguono il loro percorso di recupero dai rispettivi guai fisici.