Frosinone, Di Francesco: “Spero di riavere Bonifazi contro la Roma”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Cosa hanno Zortea e Bonifazi? Giudizio sul mercato delle altre? “Sinceramente non ho guardato molto le altre, lo farò dopo questa gara. Non do molto importanza a questo, preferisco guardare in casa mia. Zortea ha avuto uno stiramento sul flessore, tornerà dopo la Fiorentina spero mentre Bonifazi ha un dolore al ginocchio. Spero di riaverlo anche lui con la Roma. Detto questo che i calciatori quando si fermano devono poi ritrovare anche la condizione fisica. E’ un peccato ma cerchiamo di lavorare con quelli che abbiamo”.