Paolo Zanetti, intervistato da Corriere dello Sport, ha parlato di Tommaso Baldanzi, suo giocatore quando allenava l’Empoli. Queste le sue dichiarazioni:

Quali sono le sue doti principali?

“È rapido e tecnico nello stret­to. In più ha un bel tiro. Ma l’a­spetto che più colpisce è la per­sonalità: tanto è timido e riser­vato nello vita, quanto è sfrontato e spigliato in campo. Per lui giocare in allenamento o in uno stadio pieno non fa differenza”.

Sarà il vice Dybala in un 4-3-3 ibrido?

“Per me può anche integrar­si con Dybala, non essere solo la sua alternativa. Di sicuro ha molti margini di miglioramen­to e con un allenatore come De Rossi crescerà anche in una po­sizione nuova”.