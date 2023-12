Dopo la vittoria in Europa League contro lo Sheriff, la Roma torna a Trigoria ad allenarsi. Prossimo appuntamento in Serie A contro il Bologna. Qualche sospiro di sollievo per Mourinho che dovrà fare a meno sia di Dybala che di Lukaku. C’è Gianluca Mancini, in gruppo con i compagni, e si vedono anche Spinazzola e Azmoun.