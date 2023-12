Serata magica quella di ieri sera per Pisilli. Il giovane giallorosso nel match di Europa League, ha segnato il suo primo gol con la maglia dei “grandi”. Questo il post dedicato su Instagram per ricordare il magnifico momento:

“Ieri sera è stata un emozione indescrivibile…segnare con la maglia che tifo da quando sono bambino sotto la curva sud è qualcosa che non sarei riuscito nemmeno a immaginare. Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, la società e la mia agenzia che hanno sempre creduto in me. Ma questo deve essere solo un punto di partenza verso obbiettivi sempre più grandi. Forza Roma sempre!”.