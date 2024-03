A pochi giorni dalla sfida di ritorno di Europa League contro il Brighton, arrivano notizie positive in casa Roma. Paulo Dybala torna a disposizione di Daniele De Rossi. Dopo l’allarme per affaticamento muscolare che lo ha costretto al cambio durante il secondo tempo nella gara contro la Fiorentina, questa mattina la Joya si è allenato in gruppo con il resto dei compagni. Sarà quindi presente contro il Brighton.