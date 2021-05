Roma all’assalto di Xhaka, leader su misura per Mou

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il mercato della Roma è sempre più orientato sulla Premier. Tiago Pinto si muove seguendo le indicazioni di Mourinho. Uno dei giocatori che è stato trattato su indicazione dello Special One è Granit Xhaka, centrocampista, ventotto anni, capitano della Svizzera, di origine albanese, in forza all’Arsenal.

Il club londinese è disponibile a cederlo, anche se è un titolare fisso: quest’anno ha disputato 45 partite complessive, di cui solo due partendo dalla panchina. La quotazione parte da 25 milioni, la Roma sta provando ad abbassare il prezzo. Tiago Pinto ha già avviato contatti con l’entourage del giocatore per discutere dell’ingaggio.

Per Granit Xhaka sembra ci sia il gradimento di Mourinho, che vuole un giocatore di personalità, che si fa sentire in mezzo al campo. Non è una trattativa facile, ma è stata avviata e a Trigoria c’è ottimismo. Il club giallorosso potrebbe provare a inserire nell’operazione Diawara, per il quale c’era stato in passato un interessamento dei Gunners, ma è più facile che si possa chiudere solo in contanti. La Roma spera di chiudere intorno ai 15 milioni più bonus.