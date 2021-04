LIVE – Roma-Ajax 0-0. Inizia il match

Pagine Romaniste – Riassaporato il successo in campionato con la risicata ma fondamentale vittoria (1-0) contro il Bologna, la Roma è pronta ad indossare nuovamente l’abito europeo. Forte del 2-1 dell’andata, domani alle 21 la squadra giallorossa ospiterà l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Novanta minuti per ottenere la chiave del paradiso. Al netto delle assenze, Fonseca calerà tutti gli assi a disposizione. Riposatosi domenica, Pau Lopez riprenderà posto tra i pali. In difesa Cristante sarà al centro, mentre Mancini e l’eroe di Amsterdam Ibanez saranno rispettivamente sul lato destro e sinistro. Assente per squalifica all’andata, Karsdorp andrà sulla fascia destra. Con Peres squalificato e Spinazzola out per infortunio – occorsogli proprio all’andata – la corsia di sinistra sarà di competenza di Calafiori. In cabina di regina spazio a Veretout e Diawara. Importante novità nel reparto offensivo dove rientrerà dal primo minuto Mkhitaryan. L’armeno – tornato in campo col Bologna – farà coppia con Pellegrini per il supporto a Dzeko.

IL TABELLINO

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Villar, Darboe, Ciervo, Morichelli, Pedro, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: El Shaarawy, Kumbulla, Smalling, Zaniolo.

Squalificati: Peres.

Diffidati: Villar, Mancini, Calafiori.

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber, J.Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

A disposizione: Scherpen, Schuurs, Kotarski, Rensch, Idrissi, Kudus, Labyad, Brobbey, Traore.

Allenatore: Erick ten Hag.

Indisponibili: Blind, Mazaroui.

Squalificati: Onana.

Diffidati: Tagliafico, Peres, Rensch, Schuurs.

Arbitro: Taylor.

Assistenti: Beswick-Nunn.

IV Uomo: David Coote.

Var: Attwell.

Avar: Tiernye.

Marcatori: -.

Ammoniti: -.

Espulsi: -.

LIVE

PRE PARTITA

Ore 19.44 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.

Ore 19.39 – La formazione dei nostri avversari:

Ore 19.32 – La formazione ufficiale della Roma: