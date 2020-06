Roma aggrappata alla scala

Il Messaggero (U.Trani) – La Champions aggrappata alla scala. E al tempo stesso l’asticella si alza, come avverte Pioli, definendo scontro diretto la sfida di oggi tra Milan e Roma. I giallorossi, dal canto loro, devono mettere pressione all’Atalanta che dista 6 punti (7 con gli scontri diretti), e che gioca subito dopo al Friuli contro l’Udinese. Fonseca ha risposto così a chi gli chiedeva dei bergamaschi: “L’Atalanta è molto forte e sta molto bene ma ho speranza, dobbiamo pensare prima a vincere le nostre partite e poi agli altri”. Davanti ballottaggio Under-Kluivert, entrambi affaticati ma considerati pronti per giocare. Si prospetta un ambiente molto caldo a Milano con una temperatura di minimo 30 gradi che Fonseca ha commentato così: “Io preferisco giocare più tardi, penso che in certe ore faccia troppo caldo per entrambe le squadre. Le squadre giocano nelle stesse circostanze quindi non ci sono scuse”.