Roma, addio Matic: va al Rennes. Arriva Paredes

La Repubblica (M.Juric) – Nell’estate dei ripetuti no, c’è un sì sanguinoso che si sta materializzando all’orizzonte. Quello di Nemanja Matic ormai prossimo alla cessione al Rennes. Il club francese non fa più mistero di avere un accordo con il calciatore, come ammesso dall’allenatore Genesio: “Ho fiducia nei miei dirigenti. Stiamo lavorando affinchè la trattativa si chiuda”. Un’evoluzione che ha messo la Roma con le spalle al muro, spiazzata dalla volontà inflessibile del calciatore serbo.

La storia tra i giallorossi e Matic è ormai giunta al capolinea e già nelle prossime ore potrebbe consumarsi l’addio. Per questo Tiago Pinto ha accelerato i contatti con Leandro Paredes. È lui il sostituto individuato e il gm giallorosso ha già ricevuto l’ok di massima dall’argentino che tornerebbe a vestire la maglia della Roma sei anni dopo.

Un fulmine a ciel sereno che la Roma avrebbe volentieri evitato, avvitata attorno ad un mercato in entrata in evidente stallo. Ad una settimana dall’inizio del campionato la preoccupazione dei tifosi è crescente. A José Mourinho adesso serviranno almeno 5 acquisti: un difensore, due attaccanti e due centrocampisti. Ma di trattative vicine alla conclusione non ce n’è l’ombra. Anzi, si continuano a contare quelle sfumate.

Da Frattesi a Sabitzer nel mese di luglio, alle più recenti di Scamacca e Morata a cui presto si potrebbe aggiungere Arnautovic. Un’evidenza rimarcata dalla telenovela lampo attorno a Lucas Beltran. Trattato e sfumato in mezza giornata e atterrato questa mattina nella Capitale per firmare con la Fiorentina. L’ennesimo no dell’estate romanista che, tra una bega e l’altra di mercato, ha dovuto anche affrontare una smentita ufficiale: “La Roma precisa di non aver ricevuto nessuna offerta per l’acquisizione del club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere la società”. Una risposta dovuta, dopo l’offerta da 850 milioni di euro paventata pubblicamente da Raffaello Follieri, definito dalla stessa Roma una figura che “intende destabilizzare per ottenere visibilità personale”. Grazie e a non risentirci.

In questo vortice, a tratti carnevalesco, rimangono sospese le trattative per Zapata e Marcos Leonardo, i superstiti della lista degli obiettivi giallorossi. Sul colombiano si aspetta lo sconto dell’Atalanta che ancora non ha aperto al prestito. Sul brasiliano, l’unico investimento in entrata, si lavorerà sui nervi. Ormai il muro contro muro tra il calciatore e il Santos è totale. Il ragazzo ha scelto la Roma e ha comunicato che non giocherà più con i brasiliani. Il club ha risposto per le rime: “Adesso non se ne parla, semmai a gennaio”. Una dichiarazione al sapore di asta per alzare il prezzo di una cessione che accontenterebbe tutti.