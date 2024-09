La Roma guarda al futuro prossimo dopo l’esonero a sorpresa di De Rossi. Il nome più caldo per la panchina giallorossa è quello di Ivan Juric. Infatti come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, in questo momento sarebbe in corso un incontro tra l’agente dell’allenatore croato, Riso, e la dirigenza. La scelta di affondare sull’ex Torino sarebbe stata presa dopo aver ricevuto dei no da altri tecnici.

Fabrizio Romano inoltre aggiunge che l’incontro sarebbe finito e che gli accorsi sarebbero in via di definizione. La Roma avrebbe scelto Juric per emulare quanto fatto dall’Atalanta con Gasperini: far crescere i giovani.

Arrivano ulteriori aggiornamenti. Gianluca Di Marzio ha confermato come il prossimo allenatore giallorosso sarà Ivan Juric.

🟡🔴🇭🇷 AS Roma are closing in on the appointment of Ivan Jurić as new head coach.

AS Roma ownership decide to go for a manager in ‘Gasperini style’ to develop young players, project focused on that key point.

Final details of the deal being sealed. pic.twitter.com/W8Q7koWdlV

