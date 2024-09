Alexis Saelemaekers si è operato in Belgio per accelerare i tempi di recupero dalla frattura al malleolo mediale accusata all’inizio del secondo tempo contro il Genoa. L’esterno in prestito dal Milan ha voluto ringraziare il supporto ricevuto tramite una storia sul suo profilo Instagram: “Grazie a tutti per i messaggi. È andato tutto bene. Tornerò più forte! Ci vediamo presto”.