Tammy Abraham ancora fermo ai box. Il rientro dell’inglese, infortunatosi nell’ultima gara della scorsa stagione contro lo Spezia, è ancora lontano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sta recuperando dalla rottura del legamento crociato del ginocchio e la riabilitazione procede senza particolari intoppi, ma la Roma non ha alcuna intenzione di forzare i tempi. L’attaccante tornerà in campo direttamente a marzo nonostante abbia già iniziato ad allenarsi col pallone.