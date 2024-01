Dopo il “no” a Bonucci la Roma cerca di capire se possono esserci i margini per la cessione anticipata di Spinazzola. Davide Lippi, agente del calciatore, ha intensificato i contatti con due club sauditi e con un paio di società turche (una delle quali è il Galatasaray). Ancora nessuna proposta pervenuta a Tiago Pinto che vorrebbe risparmiare i 6 milioni di ingaggio residui fino a giugno.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome preferito dalla Roma in caso di partenza di Spinazzola è Arthur Theate che già conosce molto bene il campionato italiano vista la precedenza esperienza a Bologna. Tra i nomi che potrebbero arrivare anche Kiwior dell’Arsenal, Kehrer che non sta trovando spazio nel West Ham e Chalobah del Chelsea.