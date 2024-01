La pagina classicfootballshirts, specializzata in maglie da calcio, ha scelto su Instagram la miglior maglia del 2023. Il kit home della Roma è stato considerato come il migliore dell’anno passato. “Adidas, un inchino. Tre superbi kit perfetti per il ritorno di una magica partnership”. Un vero successo il ritorno di Adidas con la società giallorossa.