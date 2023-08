Dopo la breve campagna abbonamenti per il campionato, che sono andati sold out in pochi giorni era partita la fase di prelezione per gli abbonamenti delle coppe finita ieri. Oggi alle 10 di questa mattina, è partita la vendita libera che ha garantito a 15 mila tifosi giallorossi un posto sia per le partite del girone di Europa League che per l’ottavo di Coppa Italia. La Roma ha fatto sapere che tra gli abbonati della prelazione e quelli nuovi si è già arrivati a 34 mila biglietti staccati.