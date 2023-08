Il calciomercato sta entrando nella fase finale ed è il momento di completare la rosa per l’imminente inizio del campionato. La Roma è alle prese con la spinosa questione di Matic, che avrebbe chiesto al club di lasciarlo andare al Rennes. I giallorossi non hanno intenzione di liberare il serbo ma questo potrebbe cambiare in caso di un’offerta importante da parte dei francesi. Come riporta Gianluca di Marzio, a Trigoria non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio del centrocampista. Infatti ci sono stati contatti concreti per Paredes che avrebbe aperto al ritorno nella Capitale.