La Gazzetta dello Sport – La Roma è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti in questo campionato (20, incluso uno nell’ultima giornata, che è stato decisivo per il 2-2 finale contro il Napoli). Dall’altra parte la Juventus ha realizzato 12 reti nello stesso scampolo di gara, 3 in più rispetto a quelli messi a segno dai bianconeri negli altri 5 quarti d’ora di gioco.