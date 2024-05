Corriere dello Sport (E. Piergianni) – Sei titolari della vittoria all’Olimpico riposano nel Bayer Leverkusen impegnato oggi in casa dell’Eintracht Francoforte. Sono Wirtz, Frimpong, Kovar, Stanisic, Andrich, Tapsoba. Dovrebbero subentrare Hradecky, Kossounou, Tella, Hofmann, Boniface, Palacios. A disposizione l’ex romanista Schick.

Xabi Alonso rischia il record di imbattibilità, ma è ottimista: “Il nostro gruppo è molto omogeneo”. Il tecnico deve scontare un turno di squalifica, lo sostituisce il suo vice argentino Sebastian Parrilla, ex responsabile della cantera madridista. Intanto, alle spalle dei nuovi campioni di Germania, il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, semifinaliste di Champions contro Real Madrid e Psg, hanno raccolto risultati opposti. Il Bayern è stato letteralmente schiantato dal redivivo Stoccarda che non batteva i bavaresi dal 2007 (reti di Stergiou, rigore di Kane, Jeong, Silas). A Dortmund, contro l’Augsburg la prima manita stagionale del Borussia in partenza per Parigi (doppietta di Moukoko, Malen, Reus, Nmecha).