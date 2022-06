Rizzitelli: “Non smetterò mai di ringraziare Mourinho e chi si è adoperato per farci vivere un’emozione come quella di Tirana”

Ruggiero Rizzitelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane, parlando, tra le altre cose, del successo della Roma a Tirana in Conference League. Queste le sue parole:

“È un successo che sento anche un po’ mio. Per questo ho deciso di andare a vedere la partita dal vivo e di portare mio figlio con me. Gli ho detto: ‘Sono stufo di piangere, stavolta dobbiamo alzare la coppa’ e fortunatamente ce l’abbiamo fatta. È quasi impossibile raccontare ciò che ho provato. Al fischio finale ho abbracciato Aldair, Conti, Venditti e abbiamo pianto. Io sono uno di loro. Mia moglie è di Cesana, io vivo qui. D’estate mi sposto a Cervia, ma mi sento romano. Romano e romanista. Per questo non smetterò mai di ringraziare Mourinho e tutti coloro che si sono adoperati per farci vivere una grande emozione come quella di Tirana”.