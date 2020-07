Ritorna la Zaniolo-mania e lui vuole restare in giallorosso

La Repubblica (F.Ferrazza) – Lavoro defaticante e pressoterapia per sciogliere i muscoli, Nicolò Zaniolo riprende il suo percorso riabilitativo, trascorrendo la maggior parte del suo tempo a Trigoria, pronto per essere a disposizione di Fonseca anche nella gara contro il Verona. A distanza di sei mesi dall’intervento al ginocchio, il gol contro il Brescia ha fatto girare di nuovo il mondo del calcio verso di lui. “Sono ancora al 60-65% della forma, sono contento anche se di testa non sono liberissimo, soprattutto nei cambi di direzione, però so che tornerò quello di prima” ha detto il calciatore. Insieme a Dzeko è il giocatore più rappresentativo di questo momento e inevitabilmente quello più corteggiato. La Juve su tutti farebbe carte false per portarlo a Torino, a Trigoria sanno di non potersi permettere una sua cessione oggi: con la popolarità ai minimi storici, venderlo sarebbe un suicidio, anche se aiuterebbe a sistemare i conti.