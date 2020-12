Ritocchi per la Champions

Il Tempo (A.Austini) – Salita sul treno Champions, la Roma non vuole più scendere. L’obiettivo della prima parte del 2021 è dichiarato: «Fare meglio dello scorso campionato, quindi arrivare tra le prime quattro» ha detto Fonseca. E col mercato di gennaio alle porte, allora, diventa automatico interrogarsi su cosa servirebbe per puntellare la squadra.

È chiara a tutti l’esigenza di acquistare un portiere titolare, ma bisogna trovare qualcuno pronto a farsi carico dell’ingaggio di Pau Lopez, considerando che Olsen è ancora a bilancio e potrebbe tornare a fine alla base dopo il prestito all’Everton. Qualora si creasse spazio salariale, ci sarebbe ad esempio Sirigu in rotta col Torino, da prendere magari in prestito.

Fonseca ha chiesto anche un ricambio di qualità sulla trequarti visto che Zaniolo non tornerà prima di aprile, a giochi ormai fatti. Kluivert sta trovando poco spazio al Lipsia e qualcuno a Trigoria ragiona sull’opportunità di riportarlo nella Capitale, El Shaarawy è rimasto nei radar giallorossi, non vuole saperne di tornare in Cina e ha bisogno di giocare in vista degli Europei. Ma anche per l’eventuale ritorno del Faraone deve partire qualcuno. Il maggiore indiziato è Carles Perez, bocciato da Fonseca. Si cerca poi un esterno destro da mettere dietro Karsdorp.