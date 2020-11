Rinnovo per il baby Cassano: “Orgoglioso per questo primo traguardo. Sempre onorato di indossare questa maglia” – FOTO

La Roma blinda un altro dei suoi giovani talenti. Questa volta, dopo i rinnovi di Zalewski, Ndiaye, Providence e Ciervo, arriva anche la firma del primo contratto per Claudio Cassano. Il fantasista lo scorso hanno ha collezionato 15 partite con 12 gol guadagnandosi la promozione in Primavera. Il talentuoso calciatore ha affidato ad Instagram l’emozione per il primo contratto da professionista. Queste le parole:

“Orgoglioso e soddisfatto per questo primo traguardo, dopo tanti sacrifici è arrivato il mio primo contratto da professionista con la Roma. Sempre onorato di indossare questa maglia. Ringrazio soprattutto Zotti per essermi sempre accanto e la Vigoglobalsport. Forza Roma”

