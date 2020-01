Dopo 20 mesi torna nella lista dei convocati Bruno Peres. L’ultima partita del brasiliano in Italia è datata 6 maggio 2018 quando Di Francesco lo fece giocare per 58 minuti contro il Cagliari. Adesso c’è Fonseca ma soprattutto Petrachi che è quello che lo portò al Torino. Il terzino ha assicurato al direttore sportivo e a tutti i dirigenti che intende rimettersi in riga. Lo riporta Il Corriere dello Sport.