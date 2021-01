Riecco Amazon e Tim di nuovo in gioco

Tuttosport (S. Scacchi) – Amazon e Tim possono tornare subito in gioco per i diritti tv della Serie A 2021-24. Sono stati i grandi assenti all’apertura delle buste due giorni fa, ma ieri la Lega, complice la presenza della sola offerta di Sky per le dirette sul web (circostanza vietata dall’Antitrust), ha pubblicato il pacchetto 1bis, che rappresenta una seconda chance per gli operatori del settore.

Sono in vendita 266 partite a un prezzo minimo di 350 milioni a stagione. C’è attesa anche per vedere le mosse di Tim, che continua a non partecipare alle aste del bando. Intanto sono già partite varie indiscrezioni sul risiko delle alleanze che potrebbero rimettere in gioco gli operatori finora assenti, quindi anche Amazon e Tim, con chi invece ha presentato offerte, come Sky e Dazn.