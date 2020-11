Ricorso in appello per lo 0-3 subito con il Verona: oggi la decisione

Leggo (F. Balzani) – Un punto in campionato (che vuol dire 3° posto) e una ipoteca sulla qualificazione in Europa. Sono 5 giorni decisivi per la Roma fino alla sfida col Genoa di domenica. A partire dal ricorso in appello che sarà discusso in mattinata riguardo il 3 a 0 inflitto a tavolino contro il Verona alla 1° giornata quando la Roma – per colpa di un errore burocratico – non inserì Diawara nella lista degli over 23. La svista costò la sconfitta inflitta dal giudice sportivo mentre sul campo la partita finì 0-0. Le speranze di ribaltare la decisione non sono molte, ma i legali puntano sulla buona fede del club partendo dal fatto che Diawara avrebbe potuto essere schierato usando uno dei 4 slot liberi nella lista principale. In caso di riabilitazione del risultato la Roma si ritroverebbe a 12 punti con Juve e Atalanta.