Ci sono nomi e numeri che Roma non dimentica. Se si pensa alla casacca numero 10, viene in mente un solo nome, quello di: Francesco Totti. Le cose però, stanno prendendo una svolta inaspettata. Dopo l’annuncio ufficiale delle nuove casacche firmate Adidas, i tifosi sui social si sono scatenati. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, tutto è partito da un post su Instagram condiviso dalla Roma: la maglia numero 10 targata Adidas e una descrizione che ricorda i vecchi tempi

“Memorie dal passato…”. Puntualmente, però, è arrivata la risposta del marchio sportivo, che ha commentato con due occhi aperti, a far intendere che potrebbero arrivare presto delle novità, soprattutto perché la nuova maglia Adidas per la prossima stagione è già pronta. Il like che sta scatenando tanto scalpore, è quello lasciato da Paulo Dybala. I tifosi accoglierebbero a braccia aperte l’idea di vedere la Joya indossare un numero così importante sulle spalle. La speranza è quella che la dinastia dei numeri 10 giallorossi continui.